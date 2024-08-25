В «Хезболле» объяснили, почему ударили по Израилю отдельно от союзников

Ливанское шиитское движение «Хезболла» отложило удар по Израилю в ответ на убийство военного командира Фуада Шукра по нескольким причинам, в частности, из-за проведения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Такое заявление в эфире телеканала Al Manar сделал лидер группировки Хасан Насралла. По его словам, задержка с ответом Израилю была «не в интересах Ливана».

«Движение было готово к ответу сразу после убийства Фуада Шукра, однако мы понимали, что Израиль и его союзник США в тот момент готовились к нашему ответу, и спешка в таких обстоятельствах означала бы поражение. Кроме того, мы хотели дать шанс переговорам по Газе», — объяснил Насралла.