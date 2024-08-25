В «Хезболле» объяснили, почему ударили по Израилю отдельно от союзников
Лидер «Хезболлы» Насралла: Удар по Израилю был отложен из-за переговоров по Газе
Ливанское шиитское движение «Хезболла» отложило удар по Израилю в ответ на убийство военного командира Фуада Шукра по нескольким причинам, в частности, из-за проведения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Такое заявление в эфире телеканала Al Manar сделал лидер группировки Хасан Насралла. По его словам, задержка с ответом Израилю была «не в интересах Ливана».
«Движение было готово к ответу сразу после убийства Фуада Шукра, однако мы понимали, что Израиль и его союзник США в тот момент готовились к нашему ответу, и спешка в таких обстоятельствах означала бы поражение. Кроме того, мы хотели дать шанс переговорам по Газе», — объяснил Насралла.
Он добавил, что «Хезболла» в воскресенье решила действовать отдельно от остальных союзников, исходя «из собственных соображений», которые Насралла пообещал раскрыть позже. Все остальные члены так называемой Оси сопротивления, включающей Иран, радикальные палестинские группировки и йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), по словам Насраллы, будут сами решать, как ответить Израилю.
Напомним, в ночь на 25 августа «Хезболла» нанесла сильный ракетный удар по северу Израиля. При этом Армия обороны (ЦАХАЛ) превентивно атаковала объекты в Ливане, использовав около сотни самолётов. В Израиле на два дня ввели режим особой ситуации. В частности, международный аэропорт Бен-Гурион прекращал работу на несколько часов. Также в Тель-Авиве отменили общественные мероприятия и закрыли пляжи.
ТАСС / АР / Bilal Hussein