ЦАХАЛ наносит авиаудары по целям «Хезболлы» в Ливане
Израильские истребители атакуют цели «Хезболлы» в Ливане из-за подготовки удара
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане и обвинила движение в подготовке масштабного удара. Информация следует из официального заявления армейской пресс-службы.
ЦАХАЛ наносит авиаудары по целям «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / planet_monitor1
«ЦАХАЛ выявила подготовку террористической организации «Хезболла» к запуску ракет по территории Израиля. В ответ на эти угрозы ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам в Ливане», — сообщает пресс-служба.
Истребители ВВС Израиля атакуют ключевые объекты движения. Ожидается, что после завершения ударов командование тыла армии обороны Израиля предоставит населению жизненно важные рекомендации по безопасности в затронутых районах.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил, что возвращение граждан, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, возможно только через военное и политическое давление. В заявлении, опубликованном его советником, политик отметил, что «сильное военное давление и сильное политическое давление — это путь к освобождению наших заложников».
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