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25 августа, 03:08

ЦАХАЛ наносит авиаудары по целям «Хезболлы» в Ливане

Израильские истребители атакуют цели «Хезболлы» в Ливане из-за подготовки удара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане и обвинила движение в подготовке масштабного удара. Информация следует из официального заявления армейской пресс-службы.

ЦАХАЛ наносит авиаудары по целям «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / planet_monitor1

«ЦАХАЛ выявила подготовку террористической организации «Хезболла» к запуску ракет по территории Израиля. В ответ на эти угрозы ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам в Ливане», — сообщает пресс-служба.

Истребители ВВС Израиля атакуют ключевые объекты движения. Ожидается, что после завершения ударов командование тыла армии обороны Израиля предоставит населению жизненно важные рекомендации по безопасности в затронутых районах.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил, что возвращение граждан, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, возможно только через военное и политическое давление. В заявлении, опубликованном его советником, политик отметил, что «сильное военное давление и сильное политическое давление — это путь к освобождению наших заложников».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oren Ravid

Кирилл Сосновских
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