Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане и обвинила движение в подготовке масштабного удара. Информация следует из официального заявления армейской пресс-службы.

ЦАХАЛ наносит авиаудары по целям «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / planet_monitor1

«ЦАХАЛ выявила подготовку террористической организации «Хезболла» к запуску ракет по территории Израиля. В ответ на эти угрозы ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам в Ливане», — сообщает пресс-служба.

Истребители ВВС Израиля атакуют ключевые объекты движения. Ожидается, что после завершения ударов командование тыла армии обороны Израиля предоставит населению жизненно важные рекомендации по безопасности в затронутых районах.