ХАМАС расстрелял группу заложников на юге Газы из-за начала спасательной операции, утверждает ЦАХАЛ
TI: На телах шести заложников из сектора Газа нашли следы от пуль
Тела некоторых заложников, найденные в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, имеют следы от пуль. Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на выводы Института судебной медицины имени Абу Кабира. Специалисты считают, что шесть человек, предварительно, могли быть убиты своими похитителями.
В поддержку версии о "казни" уже выступила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт 12-й канал. Считается, что боевики палестинского движения ХАМАС могли расстрелять заложников из-за, как они решили, начавшейся спасательной операции.
Ранее ЦАХАЛ сообщил, что с начала операции в секторе Газа израильские военные уничтожили более 17 тысяч боевиков ХАМАС. Тем временем движение хочет договориться с Тель-Авивом о прекращении огня.
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