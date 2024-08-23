ХАМАС расстрелял группу заложников на юге Газы из-за начала спасательной операции, утверждает ЦАХАЛ

Тела некоторых заложников, найденные в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, имеют следы от пуль. Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на выводы Института судебной медицины имени Абу Кабира. Специалисты считают, что шесть человек, предварительно, могли быть убиты своими похитителями.