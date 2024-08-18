Нетаньяху объяснил, как можно вернуть оставшихся заложников ХАМАС
Нетаньяху: Лишь военным и политическим давлением можно вернуть заложников ХАМАС
Лишь путём военного и политического давления Израиль сможет вернуть своих граждан, удерживаемых в заложниках палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Сильное военное давление и сильное политическое давление — это путь к освобождению наших заложников", — говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном его советником Дмитрием Гендельманом в телеграм-канале.
Премьер-министр добавил, что для ускорения завершения конфликта в секторе Газа другим странам нужно давить на ХАМАС, а не на правительство Израиля, которое не пойдёт на уступки по ряду вопросов. Тель-Авив намерен придерживаться "плана от 27 мая, получившего американскую поддержку", подчеркнул Нетаньяху.
Ранее Life.ru писал, что 8 июня ЦАХАЛ освободила четырёх заложников, которых удерживали в секторе Газа. Среди них был россиянин Андрей Козлов. Во время нападения на Израиль 7 октября мужчина, переехавший в страну в 2022 году, работал охранником на фестивале Nature Party. После спасения его госпитализировали. Недавно Козлов выступил на многотысячном митинге в Тель-Авиве, на котором призвал власти еврейского государства заключить сделку с ХАМАС ради освобождения оставшихся 120 заложников. В плену при этом до сих пор находятся двое россиян.
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