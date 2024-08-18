Нетаньяху объяснил, как можно вернуть оставшихся заложников ХАМАС

Лишь путём военного и политического давления Израиль сможет вернуть своих граждан, удерживаемых в заложниках палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сильное военное давление и сильное политическое давление — это путь к освобождению наших заложников", — говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном его советником Дмитрием Гендельманом в телеграм-канале.