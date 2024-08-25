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25 августа, 06:31

Крупнейший аэропорт Израиля был под прицелом «Хезболлы» во время масштабного удара, пишут СМИ

Ynet: «Хезболла» хотела нанести удар по аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве

Ливанское движение «Хезболла» планировало нанести удар по ряду стратегических объектов в Израиле. Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на источники.

«Хезболлах» планировала нанести удар <...>, включая возможность удара по аэропорту Бен-Гуриона [в Тель-Авиве]», — говорится в публикации.

«Хезболла» завершила первый этап атаки на Израиль
«Хезболла» завершила первый этап атаки на Израиль

Напомним, «Хезболла» нанесла ракетный удар по северу Израиля, было выпущено минимум двести ракет. В ответ Армия обороны (ЦАХАЛ) атаковала объекты движения в Ливане, задействовав около сотни самолётов, и обвинила его в подготовке масштабного удара. В еврейском государства на двое суток объявили режим ЧС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi

Матвей Константинов
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