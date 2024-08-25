В Израиле на 48 часов объявлен режим чрезвычайного положения

В ближайшие двое суток на территории Израиля объявлен режим чрезвычайного положения. Как пишет израильский портал YNet News, об этом сообщил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

Стоит отметить, что этот режим будет введён на следующие 48 часов после того, как военнослужащие ЦАХАЛ утром 25 августа нанесли превентивные удары по шиитскому движению «Хезболла». Все удары Армия обороны Израиля наносила по территории Ливана.