В Израиле на 48 часов объявлен режим чрезвычайного положения
YNet News: Министр обороны Израиля Галант объявил режим ЧП в стране на 48 часов
В ближайшие двое суток на территории Израиля объявлен режим чрезвычайного положения. Как пишет израильский портал YNet News, об этом сообщил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
Стоит отметить, что этот режим будет введён на следующие 48 часов после того, как военнослужащие ЦАХАЛ утром 25 августа нанесли превентивные удары по шиитскому движению «Хезболла». Все удары Армия обороны Израиля наносила по территории Ливана.
Ранее Life.ru писал, что ливанское движение «Хезболла» заявило о начале ответных действий в ответ на удар Израиля по пригороду Бейрута, в результате которого погиб командир радикалов Фуад Шукр. Сообщалось, что по северу еврейского государства выпущено как минимум две сотни ракет. Также стало известно, что Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане и обвинила движение в подготовке масштабного удара.