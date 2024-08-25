«Хезболла» заявила о начале ответных действий за удар Израиля по пригороду Бейрута
«Хезболла» заявила о начале ответных действий в ответ на удар Израиля по пригороду Бейрута, в результате которого погиб командир движения Фуад Шукр. По данным израильских СМИ, по северу страны выпущено как минимум две сотни ракет.
Напомним, что отношения между Тель-Авивом и Тегераном обострились после того, как вечером 30 июля военнослужащие ЦАХАЛ впервые за полгода нанесли удар по Бейруту, в результате чего был убит командир «Хезболлы» Фуад Шукр. Уже на следующий день стало известно о гибели главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране. 24 августа ЦАХАЛ объявила об атаке на объекты движения в Ливане.
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