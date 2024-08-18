"Хезболла" опровергла информацию WSJ о гибели командира движения Шукра

Публикация американской газеты Wall Street Journal, раскрывающая подробности гибели высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявила пресс-служба движения. Ранее американское издание, ссылаясь на источник в рядах "Хезболлы", сообщало, что внутренняя сеть ливанцев могла быть взломана Израилем для раскрытия местоположения и убийства Шукра.

"Управление связей со СМИ в "Хезболле" категорически опровергает сфабрикованную историю, которую сообщила Wall Street Journal о гибели командира Фуада Шукра. Эта история полна лжи и абсолютно не соответствует действительности", — говорится в заявлении.