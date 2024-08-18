"Хезболла" опровергла информацию WSJ о гибели командира движения Шукра
Ливанская шиитская группировка "Хезболла". Обложка © Shutterstock / crop media
Публикация американской газеты Wall Street Journal, раскрывающая подробности гибели высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявила пресс-служба движения. Ранее американское издание, ссылаясь на источник в рядах "Хезболлы", сообщало, что внутренняя сеть ливанцев могла быть взломана Израилем для раскрытия местоположения и убийства Шукра.
"Управление связей со СМИ в "Хезболле" категорически опровергает сфабрикованную историю, которую сообщила Wall Street Journal о гибели командира Фуада Шукра. Эта история полна лжи и абсолютно не соответствует действительности", — говорится в заявлении.
Также движение отметило, что ни один из трёх авторов опубликованной статьи никогда не встречался с членами группировки "Хезболла".
Напомним, ситуация в регионе накалилась вечером 30 июля после израильского удара по Бейруту. Целью атаки был командир "Хезболлы" Фуад Шукр. Сперва в шиитском движении заявили, что Шукр выжил, однако вскоре в ЦАХАЛ подтвердили его гибель. До сих пор точной информации о судьбе одного из лидеров шиитской группировки нет. Вскоре после этого глава "Хезболлы" Хасан Насралла анонсировал совместную атаку Ливана, Йемена и Ирана по Израилю. Израиль также не стал молчать и заявил об ответных мерах. Однако, по последним данным, напряжение между странами начало спадать на фоне продвижения переговоров в Газе.