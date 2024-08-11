В Израиле пообещали ответить "невиданным ранее ударом" в случае атаки Ирана и "Хезболлы"
Галант пообещал ответить "невиданным ранее ударом" в случае атаки на Израиль
Враги еврейского государства, угрожающие беспрецедентным ущербом Израилю, могут ожидать, что Тель-Авив ответит на это "невиданным ранее ударом". Как передаёт пресс-служба ЦАХАЛ, такое заявление на встрече с новобранцами армии на военной базе в центральной части страны сделал израильский министр обороны Йоав Галант.
"Враги из Ирана и "Хезболла" угрожают причинить нам (Израилю. — Прим. Life.ru) вред способами, которые они не использовали в прошлом. Тот, кто сделает такое, может ожидать от нас удара, который не был нанесён ни в одном другом случае ранее", — заявил руководитель Минобороны Израиля.
Он также подчеркнул, что у еврейского государства "есть значительные возможности", не указав при этом подробностей. В то же время министр выразил надежду на то, что враги его страны одумаются и не станут приводить к началу войны на дополнительных фронтах.
Ранее Life.ru писал, что радикалы из ливанского шиитского движения "Хезболла" могут нанести удар по еврейскому государству вне зависимости от планов Ирана по этому поводу. До этого генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что последние атаки движения по позициям ЦАХАЛ на севере Израиля не являются возмездием за убийство военного комадира Фуада Шокра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Напомним, что вечером 30 июля военнослужащие ЦАХАЛ впервые за полгода нанесли удар по Бейруту, в результате чего был убит командир "Хезболлы" Шокр. Утром 31 июля стало известно о гибели главы политбюро ХАМАС Хании. Некоторые СМИ по этому поводу писали, что иранские ВС планируют атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день "Девятое ава" — национальный день траура еврейского народа.
Flickr / Israel Defense Forces