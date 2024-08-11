В Израиле пообещали ответить "невиданным ранее ударом" в случае атаки Ирана и "Хезболлы"

Враги еврейского государства, угрожающие беспрецедентным ущербом Израилю, могут ожидать, что Тель-Авив ответит на это "невиданным ранее ударом". Как передаёт пресс-служба ЦАХАЛ, такое заявление на встрече с новобранцами армии на военной базе в центральной части страны сделал израильский министр обороны Йоав Галант.

"Враги из Ирана и "Хезболла" угрожают причинить нам (Израилю. — Прим. Life.ru) вред способами, которые они не использовали в прошлом. Тот, кто сделает такое, может ожидать от нас удара, который не был нанесён ни в одном другом случае ранее", — заявил руководитель Минобороны Израиля.