Израильские СМИ назвали дату возможного удара возмездия Ирана

Иранские ВС планируют атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день "Девятое ава" — национальный день траура еврейского народа. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya.

"По имеющимся данным, атака Ирана будет координироваться с "Хезболлой", поддерживаемым Ираном шиитским движением, действующим в Ливане", — сказано в тексте материала.

По информации источника, это нападение должно стать неожиданным, поскольку сотрудники служб безопасности Израиля в день праздника могут совершать религиозные обряды.