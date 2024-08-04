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4 августа, 06:38

Израильские СМИ назвали дату возможного удара возмездия Ирана

Jerusalem Post: Иран может атаковать Израиль 12-13 августа

Иранские ВС планируют атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день "Девятое ава" — национальный день траура еврейского народа. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya.

"По имеющимся данным, атака Ирана будет координироваться с "Хезболлой", поддерживаемым Ираном шиитским движением, действующим в Ливане", — сказано в тексте материала.

По информации источника, это нападение должно стать неожиданным, поскольку сотрудники служб безопасности Израиля в день праздника могут совершать религиозные обряды.

Девятое ава — траурный день еврейского народа — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

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Причиной обострения на Ближнем Востоке стала смерть главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, который погиб в Тегеране. Ответственность члены ХАМАС возложили на США и Израиль. В Иране уже пригрозили "суровым наказанием" израильской стороне, а на Западе считают, что ответная атака произойдёт уже в понедельник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Владимир Озеров
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