Израильские СМИ назвали дату возможного удара возмездия Ирана
Jerusalem Post: Иран может атаковать Израиль 12-13 августа
Иранские ВС планируют атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день "Девятое ава" — национальный день траура еврейского народа. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya.
"По имеющимся данным, атака Ирана будет координироваться с "Хезболлой", поддерживаемым Ираном шиитским движением, действующим в Ливане", — сказано в тексте материала.
По информации источника, это нападение должно стать неожиданным, поскольку сотрудники служб безопасности Израиля в день праздника могут совершать религиозные обряды.
Девятое ава — траурный день еврейского народа — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.
Причиной обострения на Ближнем Востоке стала смерть главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, который погиб в Тегеране. Ответственность члены ХАМАС возложили на США и Израиль. В Иране уже пригрозили "суровым наказанием" израильской стороне, а на Западе считают, что ответная атака произойдёт уже в понедельник.
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