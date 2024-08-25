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25 августа, 05:38

Около 100 самолётов ВВС Израиля уничтожили тысячи снарядов «Хезболлы» в Ливане

ВВС Израиля задействовали около 100 самолётов для нанесения ударов по объектам движения «Хезболла» в Ливане. В ходе атак авиации были уничтожены тысячи снарядов, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Около 100 истребителей ВВС атаковали и уничтожили тысячи контейнеров со снарядами «Хезболла», большая часть которых была нацелена на север страны, а некоторые из них — на центральную часть [Израиля]», — подчеркнул представитель Армии обороны Израиля.

Тем временем глава МИД еврейского государства Исраэль Кац обратился к правительствам десятков стран мира с просьбой поддержать Израиль в борьбе с «Хезболлой». Он указал, что власти страны начали действовать после того, как окончательно подтвердились данные о предстоящей атаке, и «нанесли упреждающий удар, чтобы сорвать её».

«Хезболла» завершила первый этап атаки на Израиль
«Хезболла» завершила первый этап атаки на Израиль

Ранее Life.ru писал, что ливанское движение «Хезболла» заявило о начале ответных действий в ответ на удар Израиля по пригороду Бейрута, в результате которого погиб командир радикалов Фуад Шукр. Сообщалось, что по северу еврейского государства выпущено как минимум две сотни ракет. Также стало известно, что Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане и обвинила движение в подготовке масштабного удара. При этом в Израиле на 48 часов объявлен режим чрезвычайного положения.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ohad Zwigenberg

Иван Косицын
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