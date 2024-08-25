Около 100 самолётов ВВС Израиля уничтожили тысячи снарядов «Хезболлы» в Ливане

ВВС Израиля задействовали около 100 самолётов для нанесения ударов по объектам движения «Хезболла» в Ливане. В ходе атак авиации были уничтожены тысячи снарядов, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Около 100 истребителей ВВС атаковали и уничтожили тысячи контейнеров со снарядами «Хезболла», большая часть которых была нацелена на север страны, а некоторые из них — на центральную часть [Израиля]», — подчеркнул представитель Армии обороны Израиля.