Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 04:55

«Хезболла» завершила первый этап атаки на Израиль

«Хезболла» завершила первый этап ответного удара по Израилю — поражено 11 военных целей

Военное крыло движения «Хезболла» объявило о завершении первого этапа своей ответной операции против Израиля. В официальном сообщении движения говорится, что на этом этапе было успешно поражено 11 военных целей.

По информации пресс-службы «Хезболлы», их действия стали реакцией на недавние удары со стороны Израиля. Ожидается, что в ближайшее время последуют новые этапы операции. В свою очередь, израильская сторона пока не прокомментировала это заявление.

ЦАХАЛ наносит авиаудары по целям «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ наносит авиаудары по целям «Хезболлы» в Ливане

Напомним, что движение «Хезболла» объявило о начале ответных действий после удара Израиля по пригороду Бейрута, в результате которого погиб командир движения Фуад Шукр. В ответ на это, по данным израильских СМИ, по северу страны было выпущено как минимум две сотни ракет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / crop media

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • хезболла
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров