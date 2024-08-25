«Хезболла» завершила первый этап атаки на Израиль
«Хезболла» завершила первый этап ответного удара по Израилю — поражено 11 военных целей
Военное крыло движения «Хезболла» объявило о завершении первого этапа своей ответной операции против Израиля. В официальном сообщении движения говорится, что на этом этапе было успешно поражено 11 военных целей.
По информации пресс-службы «Хезболлы», их действия стали реакцией на недавние удары со стороны Израиля. Ожидается, что в ближайшее время последуют новые этапы операции. В свою очередь, израильская сторона пока не прокомментировала это заявление.
Напомним, что движение «Хезболла» объявило о начале ответных действий после удара Израиля по пригороду Бейрута, в результате которого погиб командир движения Фуад Шукр. В ответ на это, по данным израильских СМИ, по северу страны было выпущено как минимум две сотни ракет.
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