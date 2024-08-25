Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю баллистическими ракетами

Ливанское шиитское движение «Хезболла» пока не будет использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля, но готова применить их в будущем. Соответствующее заявление в эфире телеканала Al Manar сделал лидер группировки Хасан Насрулла.

«У нас нет намерений использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля. Но они могут быть использованы в будущем», — пригрозил он.

Насрулла также заявил, что ответ на убийство военного командира Фуада Шукра был отложен для возможности переговоров по Газе. Он подчеркнул, что ожидание возмездия само по себе стало наказанием для Израиля, заставив его и США мобилизоваться. Кроме того, лидер группировки отметил, что "Хезболлах" нанесла удары по штабу военной разведки Израиля и системе ПВО в Глилоте.