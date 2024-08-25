Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю баллистическими ракетами
«Хезболла» в будущем может применить против Израиля баллистические ракеты
Ливанское шиитское движение «Хезболла» пока не будет использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля, но готова применить их в будущем. Соответствующее заявление в эфире телеканала Al Manar сделал лидер группировки Хасан Насрулла.
«У нас нет намерений использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля. Но они могут быть использованы в будущем», — пригрозил он.
Насрулла также заявил, что ответ на убийство военного командира Фуада Шукра был отложен для возможности переговоров по Газе. Он подчеркнул, что ожидание возмездия само по себе стало наказанием для Израиля, заставив его и США мобилизоваться. Кроме того, лидер группировки отметил, что "Хезболлах" нанесла удары по штабу военной разведки Израиля и системе ПВО в Глилоте.
Напомним, в ночь на 25 августа «Хезболла» нанесла сильный ракетный удар по северу Израиля. В ответ Армия обороны (ЦАХАЛ) атаковала объекты в Ливане, использовав около сотни самолётов. В Израиле на два дня ввели режим особой ситуации. В частности, международный аэропорт Бен-Гурион прекращал работу на несколько часов. Также в Тель-Авиве отменили общественные мероприятия и закрыли пляжи.
ТАСС / АР / Mohammad Zaatari