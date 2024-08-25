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25 августа, 14:11

Нетаньяху заявил об уничтожении Израилем тысяч ракет «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет малой дальности ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По словам политика, как только стало известно о подготовке «Хезболлы» к нападению на Израиль, он вместе с главами Минобороны и ЦАХАЛ решили «действовать превентивно, дабы подавить угрозу».

«С тех пор ЦАХАЛ интенсивно работает над предотвращением угроз. <...> Она уничтожила тысячи ракет, нацеленных на север страны, она также предотвращает многие другие угрозы», — приводит слова израильского премьера газета The Times of Israel.

Кроме того, ЦАХАЛ перехватил все дроны, которые радикалы из «Хезболлы» запускали по стратегической цели в центре страны. Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль полон решимости защищать себя и наносить удары, необходимые для устранения угрозы.

Напомним, в ночь на 25 августа «Хезболла» нанесла сильный ракетный удар по северу Израиля. В ответ Армия обороны (ЦАХАЛ) атаковала объекты в Ливане, использовав около сотни самолётов. По данным СМИ, среди целей атаки мог оказаться аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. По всей стране на два дня ввели режим чрезвычайной ситуации.

Тысячи ракет: Удар «Хезболлы» по Тель-Авиву мог быть куда сильнее, заявили в Израиле
Тысячи ракет: Удар «Хезболлы» по Тель-Авиву мог быть куда сильнее, заявили в Израиле
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Shutterstock / FOTODOM / Prashantrajsingh

Наталья Демьянова
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