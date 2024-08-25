Нетаньяху заявил об уничтожении Израилем тысяч ракет «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет малой дальности ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По словам политика, как только стало известно о подготовке «Хезболлы» к нападению на Израиль, он вместе с главами Минобороны и ЦАХАЛ решили «действовать превентивно, дабы подавить угрозу».

«С тех пор ЦАХАЛ интенсивно работает над предотвращением угроз. <...> Она уничтожила тысячи ракет, нацеленных на север страны, она также предотвращает многие другие угрозы», — приводит слова израильского премьера газета The Times of Israel.