Тысячи ракет: Удар «Хезболлы» по Тель-Авиву мог быть куда сильнее, заявили в Израиле
Channel 12: «Хезболла» хотела выпустить по Тель-Авиву шесть тысяч ракет и дронов
Ливанское шиитское движение «Хезболла» планировало нанести куда более масштабный удар по Тель-Авиву, передаёт израильский 12-й канал. Ожидалось, что по городу выпустят шесть тысяч ракет и беспилотников.
Тем временем мэрия Тель-Авива открыла все 240 общественных бомбоубежищ, закрыл пляжи и отменила все муниципальные мероприятия, которые должны были пройти 25 августа. Власти объяснили решение, в частности, "развитием ситуации с безопасностью" на севере страны.
Напомним, «Хезболла» нанесла сильный ракетный удар по северу Израиля, выпустив минимум двести ракет. В ответ Армия обороны (ЦАХАЛ) атаковала объекты в Ливане, использовав около сотни самолётов. По данным СМИ, среди целей атаки мог оказаться аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. По всей стране на два дня ввели режим чрезвычайной ситуации.
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