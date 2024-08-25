Тысячи ракет: Удар «Хезболлы» по Тель-Авиву мог быть куда сильнее, заявили в Израиле

Ливанское шиитское движение «Хезболла» планировало нанести куда более масштабный удар по Тель-Авиву, передаёт израильский 12-й канал. Ожидалось, что по городу выпустят шесть тысяч ракет и беспилотников.

Тем временем мэрия Тель-Авива открыла все 240 общественных бомбоубежищ, закрыл пляжи и отменила все муниципальные мероприятия, которые должны были пройти 25 августа. Власти объяснили решение, в частности, "развитием ситуации с безопасностью" на севере страны.