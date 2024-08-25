«Хезболла» пригрозила Израилю жёстким ответом, если жители Ливана пострадают

«Хезболла» готова к любому развитию событий и ответит на удары со стороны Израиля. Особенно, если пострадают жители Ливана, говорится в заявлении движения.

«Если будут затронуты гражданские, ответ будет очень сильным и жёстким», — говорится в сообщении.