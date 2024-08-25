«Хезболла» пригрозила Израилю жёстким ответом, если жители Ливана пострадают
«Хезболла» готова к любому развитию событий и ответит на удары со стороны Израиля. Особенно, если пострадают жители Ливана, говорится в заявлении движения.
«Если будут затронуты гражданские, ответ будет очень сильным и жёстким», — говорится в сообщении.
Указывается, что недавние удары по целям в Израиле стали ответом на убийство высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра и «нескольких уважаемых граждан».
Напомним, «Хезболла» нанесли сильный ракетный удар по северу Израиля. Движение выпустило минимум двести ракет. В ответ Армия обороны (ЦАХАЛ) атаковала объекты в Ливане, использовав около сотни самолётов. Также Тель-Авив обвинил боевиков в подготовке масштабного удара. По данным СМИ, среди целей прошедшей атаки мог оказаться аэропорт Бен-Гурион. По всему Израилю на два дня ввели режим ЧС.
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