Нетаньяху — об атаке «Хезболлы»: Израиль полон решимости защищать себя
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне атаки движения «Хезболла» заявил, что его страна полна решимости защищать себя. При этом еврейское государство придерживается простого правила: бить по тем, кто бьёт по нему.
По словам политика, рано утром руководство Израиля обнаружило, что «Хезболла» готовится атаковать Израиль. В связи с этим власти страны решили «действовать превентивно для устранения угрозы».
«Мы полны решимости сделать всё возможное, чтобы защитить нашу страну и безопасно вернуть жителей севера в свои дома, и продолжаем придерживаться простого правила: тот, кто бьёт по нам, — мы бьём по нему», — заявил Нетаньяху.
Напомним, что ранее ливанское движение «Хезболла» заявило о начале ответных действий на удар Израиля по пригороду Бейрута, в результате которого погиб командир радикалов Фуад Шукр. Сообщалось, что по северу еврейского государства выпущено как минимум две сотни ракет. Также стало известно, что Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане и обвинила движение в подготовке масштабного удара. При этом в Израиле на 48 часов объявлен режим чрезвычайного положения. Тем временем военное крыло движения «Хезболла» уже объявило о завершении первого этапа своей ответной операции против Израиля. Указано, что было успешно поражено 11 военных целей.
ТАСС / AP / Susan Walsh