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25 августа, 06:37

Нетаньяху — об атаке «Хезболлы»: Израиль полон решимости защищать себя

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне атаки движения «Хезболла» заявил, что его страна полна решимости защищать себя. При этом еврейское государство придерживается простого правила: бить по тем, кто бьёт по нему.

По словам политика, рано утром руководство Израиля обнаружило, что «Хезболла» готовится атаковать Израиль. В связи с этим власти страны решили «действовать превентивно для устранения угрозы».

«Мы полны решимости сделать всё возможное, чтобы защитить нашу страну и безопасно вернуть жителей севера в свои дома, и продолжаем придерживаться простого правила: тот, кто бьёт по нам, — мы бьём по нему», — заявил Нетаньяху.

Около 100 самолётов ВВС Израиля уничтожили тысячи снарядов «Хезболлы» в Ливане
Около 100 самолётов ВВС Израиля уничтожили тысячи снарядов «Хезболлы» в Ливане

Напомним, что ранее ливанское движение «Хезболла» заявило о начале ответных действий на удар Израиля по пригороду Бейрута, в результате которого погиб командир радикалов Фуад Шукр. Сообщалось, что по северу еврейского государства выпущено как минимум две сотни ракет. Также стало известно, что Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане и обвинила движение в подготовке масштабного удара. При этом в Израиле на 48 часов объявлен режим чрезвычайного положения. Тем временем военное крыло движения «Хезболла» уже объявило о завершении первого этапа своей ответной операции против Израиля. Указано, что было успешно поражено 11 военных целей.

Крупнейший аэропорт Израиля был под прицелом «Хезболлы» во время масштабного удара, пишут СМИ
Крупнейший аэропорт Израиля был под прицелом «Хезболлы» во время масштабного удара, пишут СМИ
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ТАСС / AP / Susan Walsh

Иван Косицын
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