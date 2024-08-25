Нетаньяху — об атаке «Хезболлы»: Израиль полон решимости защищать себя

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне атаки движения «Хезболла» заявил, что его страна полна решимости защищать себя. При этом еврейское государство придерживается простого правила: бить по тем, кто бьёт по нему.

По словам политика, рано утром руководство Израиля обнаружило, что «Хезболла» готовится атаковать Израиль. В связи с этим власти страны решили «действовать превентивно для устранения угрозы».