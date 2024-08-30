ЦАХАЛ завершил военные операции в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила военные операции в районах городов Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.
«Силы 98-й дивизии одновременно завершили деятельность в районах Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха», — указано в сообщении.
В указанных регионах подразделения ЦАХАЛ уничтожили десятки объект ов инфрастуктуры. Кроме того, израильские военные ликвидировали более 250 членов радикальной палестинской группировки ХАМАС, уничтожили шесть туннелей и вернули тела шестерых заложников, которые были похищены ХАМАС 7 октября.
А ранее Life.ru писал, что израильские военные разгромили бойцов бригады «Рафах» движения ХАМАС в секторе Газа. Уточняется, что в ходе атаки было уничтожено более 150 туннелей.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER