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30 августа, 11:21

ЦАХАЛ завершил военные операции в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила военные операции в районах городов Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

«Силы 98-й дивизии одновременно завершили деятельность в районах Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха», — указано в сообщении.

В указанных регионах подразделения ЦАХАЛ уничтожили десятки объект ов инфрастуктуры. Кроме того, израильские военные ликвидировали более 250 членов радикальной палестинской группировки ХАМАС, уничтожили шесть туннелей и вернули тела шестерых заложников, которые были похищены ХАМАС 7 октября.

ХАМАС расстрелял группу заложников на юге Газы из-за начала спасательной операции, утверждает ЦАХАЛ
ХАМАС расстрелял группу заложников на юге Газы из-за начала спасательной операции, утверждает ЦАХАЛ

А ранее Life.ru писал, что израильские военные разгромили бойцов бригады «Рафах» движения ХАМАС в секторе Газа. Уточняется, что в ходе атаки было уничтожено более 150 туннелей.

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ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Дарья Нарыкова
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