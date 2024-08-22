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21 августа, 22:03

Минобороны Израиля заявило о разгроме бригады «Рафах» движения ХАМАС

Бригада «Рафах», имеющая отношение к радикальному палестинскому движению ХАМАС, была разгромлена при посещении так называемого Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Бригада «Рафах» ХАМАС разгромлена, и в этом районе (Филадельфийский коридор — Прим. Life.ru) было уничтожено более 150 туннелей», — сообщил Галант, добавив, что отдал приказ немедленно уничтожить оставшиеся туннели.

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Напомним, что 11 августа новый лидер ХАМАС заявил о своём желании пойти на мировую с Израилем, добившись прекращения огня в Газе. Затем 15 августа израильская делегация прибыла в Катар, где начались переговоры об урегулировании конфликта. На них стороны не смогли согласовать условия, а недавно в ХАМАС отметили, что план Израиля учитывает лишь требования Нетаньяху.

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Shutterstock / ImageBank4u

Анатолий Симоненко
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