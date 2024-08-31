ЦАХАЛ ударом с воздуха уничтожил командира бригады «Исламского джихада»* в Газе
Армия обороны Израиля ударом с воздуха ликвидировала полевого командира бригады «Центральных лагерей» палестинской группировки «Исламский джихад»* Мухаммеда Катруи. Как сообщили в ЦАХАЛ, это произошло в центральной части сектора Газа.
Момент удара по месту нахождения командира бригады «Исламского джихада»* в Газе. Видео © Telegram / Israel Defense Forces
«В ходе операции ЦАХАЛ в четверг в центральной части Газы самолёт израильских ВВС нанёс удар и ликвидировал командира бригады «Центральных лагерей» «Исламского джихада»*, террориста Мухаммада Катруи», — отметили там.
В ЦАХАЛ добавили, что Катруи причастен к ракетным обстрелам Израиля из центральной части сектора Газа. Армейская пресс-служба также опубликовала видео с моментом удара по террористу.
Ранее Минобороны Израиля сообщило о разгроме бригады «Рафах» движения ХАМАС. В районе Филадельфийского коридора было уничтожено более 150 туннелей, рассказал глава ведомства Йоав Галант.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
Shutterstock / FOTODOM / Peter R Foster IDMA