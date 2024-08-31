ЦАХАЛ ударом с воздуха уничтожил командира бригады «Исламского джихада»* в Газе

Армия обороны Израиля ударом с воздуха ликвидировала полевого командира бригады «Центральных лагерей» палестинской группировки «Исламский джихад»* Мухаммеда Катруи. Как сообщили в ЦАХАЛ, это произошло в центральной части сектора Газа.

Момент удара по месту нахождения командира бригады «Исламского джихада»* в Газе. Видео © Telegram / Israel Defense Forces

«В ходе операции ЦАХАЛ в четверг в центральной части Газы самолёт израильских ВВС нанёс удар и ликвидировал командира бригады «Центральных лагерей» «Исламского джихада»*, террориста Мухаммада Катруи», — отметили там.

В ЦАХАЛ добавили, что Катруи причастен к ракетным обстрелам Израиля из центральной части сектора Газа. Армейская пресс-служба также опубликовала видео с моментом удара по террористу.

Ранее Минобороны Израиля сообщило о разгроме бригады «Рафах» движения ХАМАС. В районе Филадельфийского коридора было уничтожено более 150 туннелей, рассказал глава ведомства Йоав Галант.