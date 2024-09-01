Дипломаты пытаются спасти последнего живого россиянина из плена ХАМАС

Дипломаты России продолжат делать всё возможное для того, чтобы освободить гражданина РФ Александра Труфанова, которого до сих пор продолжает удерживать движение ХАМАС в секторе Газа, рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося до сих пор в секторе Газа нашего соотечественника Александра Труфанова», — говорится в комментарии посла, распространенном пресс-службой диппредставительства.