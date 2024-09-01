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1 сентября, 09:00

Дипломаты пытаются спасти последнего живого россиянина из плена ХАМАС

Дипломаты продолжат усилия для освобождения россиянина Труфанова из плена ХАМАС

Дипломаты России продолжат делать всё возможное для того, чтобы освободить гражданина РФ Александра Труфанова, которого до сих пор продолжает удерживать движение ХАМАС в секторе Газа, рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося до сих пор в секторе Газа нашего соотечественника Александра Труфанова», — говорится в комментарии посла, распространенном пресс-службой диппредставительства.

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Ранее сегодня стало известно о гибели второго российского гражданина, находившегося в плену у ХАМАС в секторе Газа, – Александа Лобанова. В Израиле оповестили семьи заложников об обнаружении их тел. Останки Лобанова уже опознали в Национальном институте судебной медицины Израиля при участии полиции и военного раввината.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Наталья Афонина
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