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Регион
1 сентября, 16:30

Минздрав: Боевики ХАМАС расстреляли шестерых заложников с близкого расстояния

В Министерстве здравоохранения Израиля подтвердили сведения о расстреле с близкого расстояния заложников, которых обнаружили 31 августа в районе города Рафах. Об этом сообщил МИД еврейского государства.

«В ходе экспертизы, проведённой в Национальном центре судебной медицины, было установлено, что шестеро заложников были убиты радикалами ХАМАС в результате нескольких выстрелов с близкого расстояния», — говорится в заявлении МИД, опубликованном в соцсети X.

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Напомним, что в Рафахе нашли тела шести заложников ХАМАС, среди них – россиянин Александр Лобанов. После процедуры опознания в Национальном институте судебной медицины Израиля при участии полиции и военного раввината ЦАХАЛ оповестил семьи погибших заложников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Александра Мышляева
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