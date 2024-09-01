Минздрав: Боевики ХАМАС расстреляли шестерых заложников с близкого расстояния

В Министерстве здравоохранения Израиля подтвердили сведения о расстреле с близкого расстояния заложников, которых обнаружили 31 августа в районе города Рафах. Об этом сообщил МИД еврейского государства.

«В ходе экспертизы, проведённой в Национальном центре судебной медицины, было установлено, что шестеро заложников были убиты радикалами ХАМАС в результате нескольких выстрелов с близкого расстояния», — говорится в заявлении МИД, опубликованном в соцсети X.