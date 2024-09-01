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1 сентября, 19:52

Многотысячный митинг охватил Тель-Авив из-за обнаружения тел заложников в Газе

Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Обложка © X / יאיר לפיד - Yair Lapid

Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Обложка © X / יאיר לפיד - Yair Lapid

Массовая акция протеста охватила израильскую столицу после обнаружения в секторе Газа тел шести заложников ХАМАС. Десятки тысяч человек требуют немедленного заключения соглашения с палестинской группировкой о вызволении оставшихся пленников.

Толпа с флагами и портретами заложников направляется к зданию штаба Минобороны. Движение автотранспорта в центральном районе Тель-Авива перекрыто. Участники акции выкрикивают антиправительственные лозунги, призывая премьера страны Биньямина Нетаньяху взять на себя ответственность за гибель ни в чём неповинных людей и уйти в отставку.

Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Обложка © X / BRICS News

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Погибших от рук радикалов заложников, которые провели в заточении свыше 300 дней, нашли в Рафахе накануне. На их телах обнаружены пулевые отверстия — пленников расстреляли с близкого расстояния. Среди жертв есть один россиянин — Александр Лобанов.

Илья Пушкарев
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