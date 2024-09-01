Многотысячный митинг охватил Тель-Авив из-за обнаружения тел заложников в Газе

Массовая акция протеста охватила израильскую столицу после обнаружения в секторе Газа тел шести заложников ХАМАС. Десятки тысяч человек требуют немедленного заключения соглашения с палестинской группировкой о вызволении оставшихся пленников.

Толпа с флагами и портретами заложников направляется к зданию штаба Минобороны. Движение автотранспорта в центральном районе Тель-Авива перекрыто. Участники акции выкрикивают антиправительственные лозунги, призывая премьера страны Биньямина Нетаньяху взять на себя ответственность за гибель ни в чём неповинных людей и уйти в отставку.