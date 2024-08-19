Блинкен назвал переговоры Израиля с ХАМАС последним шансом вернуть заложников

Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС сейчас являются последним шансом для возвращения заложников и прекращения огня. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в еврейское государство с целью урегулирования конфликта в секторе Газа.

"Это мой девятый визит в Израиль и на Ближний Восток с 7 октября [2023 года], и это решающий момент, вероятно, лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня", — отметил он.

Блинкен призвал участников переговоров о перемирии не искать оправдания, чтобы не участвовать в обсуждении.