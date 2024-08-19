Блинкен назвал переговоры Израиля с ХАМАС последним шансом вернуть заложников
Блинкен: Переговоры Израиля с ХАМАС — последняя возможность для прекращения огня
Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС сейчас являются последним шансом для возвращения заложников и прекращения огня. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в еврейское государство с целью урегулирования конфликта в секторе Газа.
"Это мой девятый визит в Израиль и на Ближний Восток с 7 октября [2023 года], и это решающий момент, вероятно, лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня", — отметил он.
Блинкен призвал участников переговоров о перемирии не искать оправдания, чтобы не участвовать в обсуждении.
Напомним, 11 августа стало известно, что ХАМАС изъявило желание договориться с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Глава политбюро палестинской группировки Яхья Синвар сообщил, что радикалы готовы к переговорам. 15 августа делегация из Израиля прибыла в катарскую Доху, после чего в ней начался диалог о решении военного конфликта. Тем не менее стороны так и не пришли к общему мнению. Планируется, что следующий раунд переговоров состоится 21 августа в египетском Каире.
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