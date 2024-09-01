У убитых в Газе заложников нашли пулевые ранения головы и других частей тела Ynet: Найдены пулевые отверстия на телах заложников, обнаруженных в Газе 1 сентября, 15:07 Армия Израиля в Рафахе. Обложка © ТАСС / Xinhua/ABACA

Обнаруженные убитыми в туннелях на юге сектора Газы заложники могли быть застрелены, потому что на их телах есть пулевые отверстия. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на выводы судебно-медицинской экспертизы. В публикации подчёркивается, что пленных держали в суровых условиях.

«На телах шести похищенных, найденных в туннеле в Рафахе, были обнаружены следы от огнестрельных ранений головы и других частей тела. Вскрытие показало запущенное состояние тел, а также признаки травм, полученных ранее», — отмечается в тексте.

Судмедэксперты допускают, что людей убили в течение последних двух суток, а один из пленных долгое время подвергался пыткам и был связан.

Напомним, накануне израильские военные сообщили, что в туннелях на юге сектора Газы обнаружены тела шестерых заложников. Сегодня стало известно, что среди них есть россиянин Александр Лобанов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед его семьёй за то, что Израиль не смог спасти мужчину из плена. Политик выразил соболезнования родственникам и других погибших.

Авторы Татьяна Миссуми