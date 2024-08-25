Военные объекты Израиля не пострадали после атаки «Хезболлы»
Офис Нетаньяху: Военные объекты Израиля не пострадали после атаки «Хезболлы»
Военные и оборонные объекты ЦАХАЛ не пострадали в результате произошедшей недавно атаки радикалов из ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом вечером 25 августа сообщил являющийся советником офиса председателя правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
«Заявления «Хезболлы» о поражении военных целей на территории Израиля — абсолютная ложь. Ни один из военных и оборонных объектов Израиля не понёс какого-либо ущерба», — заявил Гендельман.
Ранее Life.ru писал, что «Хезболла» заявила о начале ответных действий в ответ на удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута, в результате которого погиб командир радикалов Фуад Шукр. Сообщалось, что по северу Израиля было выпущено как минимум две сотни ракет. Впоследствии Нетаньяху отметил, что израильские военные уничтожили тысячи ракет малой дальности.
Flickr / Israel Defense Forces