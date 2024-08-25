Военные объекты Израиля не пострадали после атаки «Хезболлы»

Военные и оборонные объекты ЦАХАЛ не пострадали в результате произошедшей недавно атаки радикалов из ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом вечером 25 августа сообщил являющийся советником офиса председателя правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.