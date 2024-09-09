Израиль начал массированную атаку на Сирию
Израиль нанёс авиаудар по Сирии, есть погибшие и раненые
Последствия одного из ударов по Тартусу. Обложка © X / القوات المسلحة السورية | Syrian Armed Forces
Израильские ВВС нанесли массированный авиаудар по ряду сирийских городов в ночь на 9 сентября. Наибольший урон приняли Масьяф и Тартус, где есть погибшие и раненые, сообщило государственное информационное агентство САР SANA.
Моменты ударов запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как в местах попадания ракет возникают вспышки взрывов. Работают системы противовоздушной обороны, которые сбили несколько воздушных целей.
Момент удара по Тартусу. Обложка © X / القوات المسلحة السورية | Syrian Armed Forces
«В результате израильской агрессии в окрестностях Масьяфа погибли трое мирных жителей, а некоторые из раненых находятся в критическом состоянии», — приводит агентство слова директора больницы в Масьяфе Фейсала Хайдера.
А днём ранее Минздрав Палестины озвучил обновлённую информацию по погибшим от рук Армии обороны Израиля жителям сектора Газа. За 11 месяцев боёв жертвами ЦАХАЛ стали более 40 тысяч гражданских, вдвое больше получили ранения. Власти еврейского государства тем временем продолжают придерживаться агрессивной риторики, несмотря на требование израильтян пойти на сделку с ХАМАС по заложникам.