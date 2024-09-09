Израиль начал массированную атаку на Сирию

Израильские ВВС нанесли массированный авиаудар по ряду сирийских городов в ночь на 9 сентября. Наибольший урон приняли Масьяф и Тартус, где есть погибшие и раненые, сообщило государственное информационное агентство САР SANA.

Моменты ударов запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как в местах попадания ракет возникают вспышки взрывов. Работают системы противовоздушной обороны, которые сбили несколько воздушных целей.

Момент удара по Тартусу. Обложка © X / القوات المسلحة السورية | Syrian Armed Forces