ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 00:20

Израиль начал массированную атаку на Сирию

Израиль нанёс авиаудар по Сирии, есть погибшие и раненые

Последствия одного из ударов по Тартусу. Обложка © X / القوات المسلحة السورية | Syrian Armed Forces

Последствия одного из ударов по Тартусу. Обложка © X / القوات المسلحة السورية | Syrian Armed Forces

Израильские ВВС нанесли массированный авиаудар по ряду сирийских городов в ночь на 9 сентября. Наибольший урон приняли Масьяф и Тартус, где есть погибшие и раненые, сообщило государственное информационное агентство САР SANA.

Моменты ударов запечатлели очевидцы. На кадрах видно, как в местах попадания ракет возникают вспышки взрывов. Работают системы противовоздушной обороны, которые сбили несколько воздушных целей.

Момент удара по Тартусу. Обложка © X / القوات المسلحة السورية | Syrian Armed Forces

«В результате израильской агрессии в окрестностях Масьяфа погибли трое мирных жителей, а некоторые из раненых находятся в критическом состоянии», — приводит агентство слова директора больницы в Масьяфе Фейсала Хайдера.

«Убийца!»: В израильского министра швырнули песок на пляже в Тель-Авиве
«Убийца!»: В израильского министра швырнули песок на пляже в Тель-Авиве

А днём ранее Минздрав Палестины озвучил обновлённую информацию по погибшим от рук Армии обороны Израиля жителям сектора Газа. За 11 месяцев боёв жертвами ЦАХАЛ стали более 40 тысяч гражданских, вдвое больше получили ранения. Власти еврейского государства тем временем продолжают придерживаться агрессивной риторики, несмотря на требование израильтян пойти на сделку с ХАМАС по заложникам.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Израиль
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров