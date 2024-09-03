Нетаньяху отказался отводить ЦАХАЛ из Филадельфийского коридора на юге Газы

Глава израильского кабмина подчеркнул, что контроль над коридором приближает соглашение с палестинской группировкой об освобождении заложников. Через этот район проходили оружейные потоки суннитов, и ЦАХАЛ де-факто перекрыла противнику кислород, когда изолировала ХАМАС от Египта.

«Ось зла нуждается в Филадельфийском коридоре, именно по этой причине мы обязаны контролировать Филадельфийский коридор. Именно поэтому ХАМАС настаивает, чтобы нас там не было. Именно поэтому я настаиваю, чтобы мы там были. Присутствие вдоль Филадельфийского коридора — это важный стратегический фактор», — произнёс Нетаньяху на пресс-конференции.