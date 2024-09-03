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2 сентября, 22:30

Нетаньяху отказался отводить ЦАХАЛ из Филадельфийского коридора на юге Газы

Армия обороны Израиля не покинет Филадельфийский коридор, проходящий вдоль границы сектора Газа и Египта. Участок имеет стратегическое значение в конфликте с ХАМАС, заявил 2 сентября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Глава израильского кабмина подчеркнул, что контроль над коридором приближает соглашение с палестинской группировкой об освобождении заложников. Через этот район проходили оружейные потоки суннитов, и ЦАХАЛ де-факто перекрыла противнику кислород, когда изолировала ХАМАС от Египта.

«Ось зла нуждается в Филадельфийском коридоре, именно по этой причине мы обязаны контролировать Филадельфийский коридор. Именно поэтому ХАМАС настаивает, чтобы нас там не было. Именно поэтому я настаиваю, чтобы мы там были. Присутствие вдоль Филадельфийского коридора — это важный стратегический фактор», — произнёс Нетаньяху на пресс-конференции.

Переговоры о перемирии в Газе провалились
Переговоры о перемирии в Газе провалились

Своим заявлением премьер в очередной раз подтвердил, что не пойдёт на поводу у оппозиции, которая днём ранее устроила многотысячный антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Поводом для беспорядков стало обнаружение тел шести заложников, которых боевики ХАМАС расстреляли в упор при отступлении на юге палестинского анклава.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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