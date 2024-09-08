ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 15:02

Число жертв израильских ударов по Газе приблизилось к 41 тысяче, раненых – более 94 тысяч

Минздрав Газы: От обстрелов ЦАХАЛ погибли около 41 тысячи человек

Почти 41 тысяча палестинцев погибла в результате действий армии Израиля в Секторе Газа, раненых – более 94 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 40 972, ещё 94 761 человек ранен», — говорится в сводке ведомства.

Там отметили, что только за прошедшие сутки в результате израильских атак в различных районах Газы погибли 33 палестинца, ещё 145 пострадали.

Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина не пустила на порог Нетаньяху
Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина не пустила на порог Нетаньяху

Ранее Life.ru писал, что в Тель-Авиве более полумиллиона израильтян устроили акцию протеста с требованием к собственным властям пойти на сделку с палестинским движением ХАМАС ради освобождения заложников из сектора Газа. Они собрались около правительственного здания, где также расположена штаб-квартира ЦАХАЛ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров