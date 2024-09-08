Число жертв израильских ударов по Газе приблизилось к 41 тысяче, раненых – более 94 тысяч

Почти 41 тысяча палестинцев погибла в результате действий армии Израиля в Секторе Газа, раненых – более 94 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения анклава.

«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 40 972, ещё 94 761 человек ранен», — говорится в сводке ведомства.

Там отметили, что только за прошедшие сутки в результате израильских атак в различных районах Газы погибли 33 палестинца, ещё 145 пострадали.