Число жертв израильских ударов по Газе приблизилось к 41 тысяче, раненых – более 94 тысяч
Минздрав Газы: От обстрелов ЦАХАЛ погибли около 41 тысячи человек
Почти 41 тысяча палестинцев погибла в результате действий армии Израиля в Секторе Газа, раненых – более 94 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения анклава.
«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 40 972, ещё 94 761 человек ранен», — говорится в сводке ведомства.
Там отметили, что только за прошедшие сутки в результате израильских атак в различных районах Газы погибли 33 палестинца, ещё 145 пострадали.
Ранее Life.ru писал, что в Тель-Авиве более полумиллиона израильтян устроили акцию протеста с требованием к собственным властям пойти на сделку с палестинским движением ХАМАС ради освобождения заложников из сектора Газа. Они собрались около правительственного здания, где также расположена штаб-квартира ЦАХАЛ.
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