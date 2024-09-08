Полмиллиона израильтян вышли на митинг и требуют обменяться заложниками с ХАМАС
Митинг в Тель-Авиве. Обложка © Х / NerminSekin1
В Тель-Авиве более полумиллиона израильтян устроили акцию протеста с требованием к собственным властям пойти на сделку с палестинским движением ХАМАС ради освобождения заложников из сектора Газа. Они собрались около правительственного здания, где также расположена штаб-квартира ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).
Митинг в Тель-Авиве. Видео © Х / NerminSekin1 / ReportaDigital
Протестующие заполонили все прилегающие улицы, перекрыли автомобильное движение по дорогам, а также атаковали полицейских, пытающихся усмирить участников митинга. Чтобы привлечь внимание властей, толпа пыталась устраивать погромы, а некоторые разжигали костры прямо посреди улицы. Поддержал акцию и россиянин Андрей Козлов, который находился в плену у ХАМАС, но был освобождён 8 июня силами армии Израиля.
«Мы должны требовать от наших лидеров не упустить шанс... нельзя забывать о заложниках... их время выходит, мы это видим и чувствуем. Верните их домой сейчас», — сказал мужчина журналистам.
Напомним, это не первая акция протеста за последнее время. В начале сентября в Тель-Авиве уже проходили многотысячные антиправительственные митинги в Тель-Авиве. Их спровоцировала новость о гибели шести заложников в Газе. Их тела были найдены израильскими военными в Рафахе 31 августа. Минздрав еврейского государства сообщил, что узников ХАМАС казнили выстрелами в упор. Позже движение показало предсмертное видео с заложниками. Стороны не могут договориться, поскольку Тель-Авив предлагает ХАМАС неравноценный обмен – 700 палестинских заключённых на 40 израильских заложников.