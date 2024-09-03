Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина не пустила на порог Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьёй убитого радикалами ХАМАС в секторе Газа израильского заложника с российским гражданством Александра Лобанова. Об этом сообщили журналисты государственной радиостанции Kan .

По данным издания, вдова Лобанова Михаль отказалась пустить премьера на порог и слушать его. А родители убитого заложника Оксана и Григорий встретились с Нетаньяху в Ашкелоне. Израильский лидер принёс соболезнования семье.