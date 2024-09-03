Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина не пустила на порог Нетаньяху
Нетаньяху навестил семью убитого ХАМАС россиянина, вдова отказалась от встречи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьёй убитого радикалами ХАМАС в секторе Газа израильского заложника с российским гражданством Александра Лобанова. Об этом сообщили журналисты государственной радиостанции Kan.
По данным издания, вдова Лобанова Михаль отказалась пустить премьера на порог и слушать его. А родители убитого заложника Оксана и Григорий встретились с Нетаньяху в Ашкелоне. Израильский лидер принёс соболезнования семье.
Напомним, погибших от рук радикалов ХАМАС заложников, которые провели в заточении свыше 300 дней, обнаружили в Рафахе 31 августа. На трупах нашли отверстия от пуль, которые показывают, что пленников расстреляли с близкого расстояния. Среди жертв был и россиянин Александр Лобанов.
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