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3 сентября, 15:15

Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина не пустила на порог Нетаньяху

Нетаньяху навестил семью убитого ХАМАС россиянина, вдова отказалась от встречи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьёй убитого радикалами ХАМАС в секторе Газа израильского заложника с российским гражданством Александра Лобанова. Об этом сообщили журналисты государственной радиостанции Kan.

По данным издания, вдова Лобанова Михаль отказалась пустить премьера на порог и слушать его. А родители убитого заложника Оксана и Григорий встретились с Нетаньяху в Ашкелоне. Израильский лидер принёс соболезнования семье.

Нетаньяху извинился перед родителями россиянина Лобанова, погибшего в Газе
Нетаньяху извинился перед родителями россиянина Лобанова, погибшего в Газе

Напомним, погибших от рук радикалов ХАМАС заложников, которые провели в заточении свыше 300 дней, обнаружили в Рафахе 31 августа. На трупах нашли отверстия от пуль, которые показывают, что пленников расстреляли с близкого расстояния. Среди жертв был и россиянин Александр Лобанов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mohammad abu elsebah

Александра Мышляева
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