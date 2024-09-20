В Совфеде рассказали о новом страшном оружии массового поражения
Пушков: Взрывы гаджетов в Ливане стали новым средством массового поражения
Взрывы в Ливане. Фото © X / hamdahsalhut / X / expatvibes
Массовые взрывы пейджеров и других средств связи стали новым видом оружия индивидуально-массового поражения людей. С таким мнением выступил сенатор Алексей Пушков.
«Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека», — заявил политик в своём Telegram.
Сегодня среда обитания человека стремительно деградирует из-за тех, кто продолжает создавать новые средства поражения для уничтожения себе подобных, добавил Пушков.
Напомним, что 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». Есть подозрения, что эта была масштабная и спланированная операция спецслужб Израиля. Число жертв уже достигло 25. В российской Госдуме увидели в этом опасный для мировой безопасности прецедент. Известно, что перед взрывом на пейджеры приходили сообщения на арабском, которые должны были привлечь внимание владелец.