В Совфеде рассказали о новом страшном оружии массового поражения

«Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека», — заявил политик в своём Telegram .

Напомним, что 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». Есть подозрения, что эта была масштабная и спланированная операция спецслужб Израиля. Число жертв уже достигло 25. В российской Госдуме увидели в этом опасный для мировой безопасности прецедент. Известно, что перед взрывом на пейджеры приходили сообщения на арабском, которые должны были привлечь внимание владелец.