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20 сентября, 05:31

В Совфеде рассказали о новом страшном оружии массового поражения

Пушков: Взрывы гаджетов в Ливане стали новым средством массового поражения

Взрывы в Ливане. Фото © X / hamdahsalhut / X / expatvibes

Взрывы в Ливане. Фото © X / hamdahsalhut / X / expatvibes

Массовые взрывы пейджеров и других средств связи стали новым видом оружия индивидуально-массового поражения людей. С таким мнением выступил сенатор Алексей Пушков.

«Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека», — заявил политик в своём Telegram.

Сегодня среда обитания человека стремительно деградирует из-за тех, кто продолжает создавать новые средства поражения для уничтожения себе подобных, добавил Пушков.

План длиною в 15 лет: Израиль давно готовил подрыв пейджеров в Ливане
План длиною в 15 лет: Израиль давно готовил подрыв пейджеров в Ливане

Напомним, что 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». Есть подозрения, что эта была масштабная и спланированная операция спецслужб Израиля. Число жертв уже достигло 25. В российской Госдуме увидели в этом опасный для мировой безопасности прецедент. Известно, что перед взрывом на пейджеры приходили сообщения на арабском, которые должны были привлечь внимание владелец.

Наталья Афонина
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