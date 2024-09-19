Госдума увидела угрозу для всех стран мира в дистанционном подрыве тысяч пейджеров

Серию взрывов тысяч пейджеров в Ливане необходимо расследовать очень тщательно, потому что это может стать глобальной угрозой для всего человечества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям в мире. Произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. Возможность массового производства подобного «оружия» выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран», — написал политик.