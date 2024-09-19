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19 сентября, 07:08

Госдума увидела угрозу для всех стран мира в дистанционном подрыве тысяч пейджеров

Володин счёл глобальной угрозой для всех стран серию взрывов пейджеров в Ливане

Серию взрывов тысяч пейджеров в Ливане необходимо расследовать очень тщательно, потому что это может стать глобальной угрозой для всего человечества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям в мире. Произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. Возможность массового производства подобного «оружия» выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран»,написал политик.

По его словам, сам факт того, что электронные приборы были использованы как взрывные устройства требует важного и точного разбирательства. Володин призывает международные институты выработать меры против подобных преступлений, в противном случае «ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности», уверен парламентарий.

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Напомним, что 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». В результате данных атак погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадали. Также новые взрывы произошли и днём 18 сентября. Инциденты зафиксировали в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Песков заявил, что Россия изучит причины массовых взрывов пейджеров в Ливане.

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Life.ru

Наталья Афонина
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