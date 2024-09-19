Госдума увидела угрозу для всех стран мира в дистанционном подрыве тысяч пейджеров
Володин счёл глобальной угрозой для всех стран серию взрывов пейджеров в Ливане
Серию взрывов тысяч пейджеров в Ливане необходимо расследовать очень тщательно, потому что это может стать глобальной угрозой для всего человечества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям в мире. Произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано. Возможность массового производства подобного «оружия» выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран», — написал политик.
По его словам, сам факт того, что электронные приборы были использованы как взрывные устройства требует важного и точного разбирательства. Володин призывает международные институты выработать меры против подобных преступлений, в противном случае «ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности», уверен парламентарий.
Напомним, что 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». В результате данных атак погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадали. Также новые взрывы произошли и днём 18 сентября. Инциденты зафиксировали в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Песков заявил, что Россия изучит причины массовых взрывов пейджеров в Ливане.
Life.ru