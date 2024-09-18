До 12 выросло число погибших при взрывах пейджеров «Хезболлы» в Ливане
Ситуация у больницы в Бейруте после массовых взрывов пейджеров. Обложка © ТАСС / EPA
До 12 увеличилось число погибших в результате массовой детонации пейджеров членов «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщили глава Минздрава во временном правительстве страны Фирас Абъяд.
«Взрывы пейджеров в Ливане привели к гибели 12 человек», — сказал глава ведомства журналистам.
Он добавил, что среди погибших двое детей. В течение суток ливанские врачи провели 460 операций. В реанимации остаются более 300 пациентов, некоторые из них в крайне тяжёлом состоянии.
Также Абъяд опроверг данные СМИ о четырёх тысячах пострадавших. По его словам, ранения получили 2,8 тысячи человек.
Напомним, 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». СМИ писали, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч устройств». В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим, а в Кремле призвали к доскональному расследованию. По информации журналистов, пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки.