До 12 выросло число погибших при взрывах пейджеров «Хезболлы» в Ливане

До 12 увеличилось число погибших в результате массовой детонации пейджеров членов «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщили глава Минздрава во временном правительстве страны Фирас Абъяд.

«Взрывы пейджеров в Ливане привели к гибели 12 человек», — сказал глава ведомства журналистам.

Он добавил, что среди погибших двое детей. В течение суток ливанские врачи провели 460 операций. В реанимации остаются более 300 пациентов, некоторые из них в крайне тяжёлом состоянии.