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18 сентября, 12:05

До 12 выросло число погибших при взрывах пейджеров «Хезболлы» в Ливане

Ситуация у больницы в Бейруте после массовых взрывов пейджеров. Обложка © ТАСС / EPA

Ситуация у больницы в Бейруте после массовых взрывов пейджеров. Обложка © ТАСС / EPA

До 12 увеличилось число погибших в результате массовой детонации пейджеров членов «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщили глава Минздрава во временном правительстве страны Фирас Абъяд.

«Взрывы пейджеров в Ливане привели к гибели 12 человек», — сказал глава ведомства журналистам.

Он добавил, что среди погибших двое детей. В течение суток ливанские врачи провели 460 операций. В реанимации остаются более 300 пациентов, некоторые из них в крайне тяжёлом состоянии.

Также Абъяд опроверг данные СМИ о четырёх тысячах пострадавших. По его словам, ранения получили 2,8 тысячи человек.

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Напомним, 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». СМИ писали, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч устройств». В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим, а в Кремле призвали к доскональному расследованию. По информации журналистов, пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки.

Никита Никонов
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