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17 сентября, 17:30

В ООН обеспокоены массовыми взрывами пейджеров в Ливане

Родственники пострадавших при взрывах пейджеров у больницы в Бейруте. Обложка © ТАСС / EPA

Родственники пострадавших при взрывах пейджеров у больницы в Бейруте. Обложка © ТАСС / EPA

Организация Объединённых Наций знает о массовых взрывах устройств связи в Ливане и крайне обеспокоена этим. Такое заявление сделал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Эти события вызывают крайнюю обеспокоенность», – сказал он журналистам на брифинге.

Дюжаррик добавил, что ООН осуждает гибель мирного населения. В то же время он отметил, что в организации пока не владеют достаточной информацией о произошедшем.

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Напомним, ранее сообщалось, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в Ливане пострадали около 2,8 тысячи человек, погибли минимум восемь. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в ещё одной стране. Взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов.

Никита Никонов
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