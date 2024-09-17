В ООН обеспокоены массовыми взрывами пейджеров в Ливане

Организация Объединённых Наций знает о массовых взрывах устройств связи в Ливане и крайне обеспокоена этим. Такое заявление сделал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик добавил, что ООН осуждает гибель мирного населения. В то же время он отметил, что в организации пока не владеют достаточной информацией о произошедшем.