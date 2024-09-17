В ООН обеспокоены массовыми взрывами пейджеров в Ливане
Родственники пострадавших при взрывах пейджеров у больницы в Бейруте. Обложка © ТАСС / EPA
Организация Объединённых Наций знает о массовых взрывах устройств связи в Ливане и крайне обеспокоена этим. Такое заявление сделал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Эти события вызывают крайнюю обеспокоенность», – сказал он журналистам на брифинге.
Дюжаррик добавил, что ООН осуждает гибель мирного населения. В то же время он отметил, что в организации пока не владеют достаточной информацией о произошедшем.
Напомним, ранее сообщалось, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в Ливане пострадали около 2,8 тысячи человек, погибли минимум восемь. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в ещё одной стране. Взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов.