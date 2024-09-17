При детонации раций в Ливане погибли минимум 8 человек, ранено около трёх тысяч

Уточняется, что в результате взрывов средств связи погибли как минимум восемь человек, среди них — ребёнок. При этом состояние посла Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, который пострадал при детонации раций, является стабильным. Дипломат получил небольшие травмы, его здоровью ничего не угрожает. Как передаёт агентство IRNA, Амани находится под наблюдением врачей.