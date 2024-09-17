При детонации раций в Ливане погибли минимум 8 человек, ранено около трёх тысяч
В Ливане число пострадавших при детонации раций превысило 2,8 тысячи. Об этом сообщает исполняющий обязанности министра здравоохранения ближневосточного государства Фирас Абъяд.
Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408
Уточняется, что в результате взрывов средств связи погибли как минимум восемь человек, среди них — ребёнок. При этом состояние посла Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, который пострадал при детонации раций, является стабильным. Дипломат получил небольшие травмы, его здоровью ничего не угрожает. Как передаёт агентство IRNA, Амани находится под наблюдением врачей.
Ранее стало известно, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать рации «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в разных уголках страны пострадали люди, в том числе дети. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Всех владельцев подобных средств связи призывают немедленно перестать их использовать. Выяснилось, что взорвались устройства Gold AP-900, которые можно приобрести за 180 долларов.
X / Rubelpme10 / alokdubey1408