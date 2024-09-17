Эксперт объяснил, как Израиль мог дистанционно взорвать сотни раций «Хезболлы» за секунду

С технической точки зрения устроить дистанционный взрыв, подобно тем, что произошли сегодня вечером в Ливане, вполне возможно. Для этого устройство должно быть начинено взрывчаткой, другой вариант — атака по месту положения GPS. Об этом в разговоре с Life.ru заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408

«Взорвать удалённо можно. Но это должно быть создано какое-то устройство, взрывчатка, допустим. Просто при отправке сообщения на пейджер, устройство не может взорваться. Телефон может взорваться из-за каких-то технических неполадок, один из миллионов», — сказал Кусков.

Эксперт считает, что, либо аппарат был начинён заранее, либо произошла атака по месту положения GPS. Специалист пояснил, что батарейки сами по себе существенного вреда нанести не могут.

Депутат Госдумы, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, эксперт в области IT-разработки и информационной безопасности Антон Немкин в разговоре с Life.ru назвал произошедшее в Ливане очередным подтверждением тому, что методы ведения войны сегодня меняются почти ежечасно.

«Вообще, пейджерами пользуются, так как это закрытая система связи, наименее подверженная взлому и прослушиванию. С одной стороны вроде как соблюдение мер информационной безопасности. С другой неосмотрительность, которая привела к заражению этих устройств и их последующей детонации», — отметил парламентарий.

Самое печальное, что жертвами такой кибератаки стали мирные люди, отметил депутат. Немкин добавил, что война войной, но гражданское население ни при каких обстоятельствах не должно становиться объектом атак.

Также собеседник Life.ru отметил, что для Израиля совершение дистанционных взрывов — привычное дело. После подобных случаев точно понятно одно – ни один, даже закрытый канал информации, нельзя считать полностью безопасным, заключил Немкин.