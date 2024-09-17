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17 сентября, 14:49

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани пострадал во время взрывов в Бейруте

Моджтаба Амани. Обложка © ТАСС / Zuma

Моджтаба Амани. Обложка © ТАСС / Zuma

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани пострадал в результате взрыва передающего устройства в Бейруте, пишет Mehr. Его состояние, степень травм и точные обстоятельства инцидента не указываются.

МИД РФ призвал Израиль и Ливан к деэскалации и максимальной сдержанности
МИД РФ призвал Израиль и Ливан к деэскалации и максимальной сдержанности

Напомним, Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать рации «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в разных уголках страны пострадали сотни человек, среди которых множество детей. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Всех владельцев подобных «пейджеров» призывают немедленно перестать их использовать

Мария Любицкая
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