Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать рации «Хезболлы», сотни ранены

Израильские хакеры взломали портативные рации, которые использовались членами «Хезболлы» для внутренней шифрованной связи, в результате чего батареи устройств начали массово взрываться. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана.

Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408

Так, в результате одновременного взрыва устройств в Дахии (оплот «Хезболлы» в Бейруте) и других районах пострадали сотни человек. На данный момент отсутствуют точные данные о раненых в других частях Ливана, включая пограничные районы, откуда шиитские бойцы совершают операции против Израиля. Минздрав Ливана после массовых взрывов попросил граждан избавиться от устройств и быть максимально бдительными.

К слову, «Хезболла» до сих пор не сделала каких-либо заявлений по поводу этой масштабной израильской кибероперации.