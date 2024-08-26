МИД РФ призвал Израиль и Ливан к деэскалации и максимальной сдержанности

Министерство иностранных дел РФ высказалось об обострении ситуации на Ближнем Востоке. Ведомство выразило глубокую обеспокоенность в связи с ростом напряжённости на ливано-израильской границе, призвав стороны конфликта к деэскалации и поиску компромиссов.

«Настоятельно призываем все вовлечённые стороны к максимальной сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дестабилизацией региона и его втягиванием в полномасштабную вооружённую конфронтацию с самыми тяжёлыми последствиями», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.