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Регион
26 августа, 18:50

МИД РФ призвал Израиль и Ливан к деэскалации и максимальной сдержанности

Министерство иностранных дел РФ высказалось об обострении ситуации на Ближнем Востоке. Ведомство выразило глубокую обеспокоенность в связи с ростом напряжённости на ливано-израильской границе, призвав стороны конфликта к деэскалации и поиску компромиссов.

«Настоятельно призываем все вовлечённые стороны к максимальной сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дестабилизацией региона и его втягиванием в полномасштабную вооружённую конфронтацию с самыми тяжёлыми последствиями», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия видит корень противоречий в продолжающемся конфликте Израиля и Палестины на территории Сектора Газа. Москва готова приложить усилия для скорейшего запуска мирного процесса в регионе, резюмировала Захарова.

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Напомним, что 25 августа ЦАХАЛ нанесли превентивный удар по объектам «Хезболлы» после заявлений Ливана о готовящейся атаке. Сообщалось об уничтожении тысяч ракет на земле. В этот же день шиитское движение заявило о старте ответной операции, а позже — отчиталось о поражении 11 военных целей на территории Израиля. Впрочем, Иерусалим эту информацию не подтвердил.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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