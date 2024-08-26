МИД РФ призвал Израиль и Ливан к деэскалации и максимальной сдержанности
Министерство иностранных дел РФ высказалось об обострении ситуации на Ближнем Востоке. Ведомство выразило глубокую обеспокоенность в связи с ростом напряжённости на ливано-израильской границе, призвав стороны конфликта к деэскалации и поиску компромиссов.
«Настоятельно призываем все вовлечённые стороны к максимальной сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дестабилизацией региона и его втягиванием в полномасштабную вооружённую конфронтацию с самыми тяжёлыми последствиями», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Россия видит корень противоречий в продолжающемся конфликте Израиля и Палестины на территории Сектора Газа. Москва готова приложить усилия для скорейшего запуска мирного процесса в регионе, резюмировала Захарова.
Напомним, что 25 августа ЦАХАЛ нанесли превентивный удар по объектам «Хезболлы» после заявлений Ливана о готовящейся атаке. Сообщалось об уничтожении тысяч ракет на земле. В этот же день шиитское движение заявило о старте ответной операции, а позже — отчиталось о поражении 11 военных целей на территории Израиля. Впрочем, Иерусалим эту информацию не подтвердил.
Flickr / Israel Defense Forces