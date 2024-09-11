Глава МО Израиля Галант приказал бойцам готовиться к наземной операции в Ливане

Солдатам Израильской армии необходимо готовиться к наземной операции на территории Ливана. Об этом военнослужащих предупредил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с бойцами на севере страны.

«Мы заканчиваем подготовку к порядку наземных боевых действий (в Ливане — Прим. Life.ru) в полном объёме, это касается всех аспектов. Те инструкции, которые вы ждёте, я дал их на юге и увидел наши силы за работой», — заявил глава ведомства об операции в секторе Газа.

Он добавил, что скоро будут поступать приказы и солдаты должны быть к ним готовы. Израиль планирует изменить сферу безопасности в регионе и вернуть жителей в их дома, которые они покинули из-за обстрелов, заключил Галант.