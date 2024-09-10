В Минобороны Израиля заявили, что ХАМАС как военное формирование больше не существует

Группировка ХАМАС больше не функционирует как военное формирование в секторе Газа, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. По его словам, военные еврейского государства разгромили «большинство батальонов и бригад» движения в палестинском анклаве.

«ХАМАС как военное формирование больше не существует. ХАМАС ведет партизанскую войну, а мы все еще боремся с террористами ХАМАС и преследуем руководство ХАМАС» — приводит газета The Times of Israel слова Галанта.