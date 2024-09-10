В Минобороны Израиля заявили, что ХАМАС как военное формирование больше не существует
Глава МО Израиля Галант: ХАМАС больше не функционирует как военное формирование
Группировка ХАМАС больше не функционирует как военное формирование в секторе Газа, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. По его словам, военные еврейского государства разгромили «большинство батальонов и бригад» движения в палестинском анклаве.
«ХАМАС как военное формирование больше не существует. ХАМАС ведет партизанскую войну, а мы все еще боремся с террористами ХАМАС и преследуем руководство ХАМАС» — приводит газета The Times of Israel слова Галанта.
Израильский министр также повторил, что Тель-Авив заинтересован в сделке по прекращению огня в Газе в обмен на освобождение оставшихся там заложников.
А на днях Минздрав Палестины озвучил обновлённую информацию по погибшим от рук Армии обороны Израиля жителям сектора Газа. За 11 месяцев боёв жертвами ЦАХАЛ стали более 40 тысяч гражданских, вдвое больше получили ранения. Власти еврейского государства тем временем продолжают придерживаться агрессивной риторики, несмотря на требование израильтян пойти на сделку с ХАМАС по заложникам.
ТАСС / ABACA / Middle East Images