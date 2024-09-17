При массовых взрывах раций в Ливане пострадало более тысячи человек

Больницы городов Ливана переполнены после многократных взрывов устройств связи членов «Хезболлы», организованных, предположительно, израильскими хакерами. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд, в больницы Бейрута, Набатии, Сайды и Тира доставлено более тысячи раненых.

Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408

«Мы объявили повышенную готовность во всех медицинских учреждениях, мобилизовано несколько сотен врачей, для доставки раненых задействовано 50 карет скорой помощи», — написал он в своём телеграм-канале.