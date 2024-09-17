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17 сентября, 14:44

При массовых взрывах раций в Ливане пострадало более тысячи человек

Глава Минздрава Ливана сообщил о тысяче раненых после взрывов устройств связи

Больницы городов Ливана переполнены после многократных взрывов устройств связи членов «Хезболлы», организованных, предположительно, израильскими хакерами. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд, в больницы Бейрута, Набатии, Сайды и Тира доставлено более тысячи раненых.

Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408

«Мы объявили повышенную готовность во всех медицинских учреждениях, мобилизовано несколько сотен врачей, для доставки раненых задействовано 50 карет скорой помощи», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что израильские хакеры взломали портативные рации, которые использовались членами «Хезболлы» для внутренней шифрованной связи, в результате чего батареи устройств начали массово взрываться. В соцсетях появились видео с моментами инцидентов.

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X / Rubelpme10

Никита Никонов
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