Взорвавшиеся в Ливане рации продавались за 180 долларов
SHOT: Взорвавшиеся в Ливане устройства Gold AP-900 можно купить за 180 долларов
Средства связи, которые взорвались в Ливане, можно купить за 180 долларов. Как сообщает SHOT, рации могли сдетонировать из-за сообщения, которое было разослано в закрытые каналы.
Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408
По информации телеграм-канала, в Ливане использовали устройства Gold AP-900, сделанные для собственной внутренней системы. Они программируются вручную с помощью пароля. Цена одного устройства — 180 долларов (около 16,5 тысячи рублей). Производство налажено в Таиланде. Эксперты считают, что массовые взрывы могли произойти из-за рассылки сообщения.
Средство связи Gold AP-900. Фото © gapollo.com.tw
По данным израильских СМИ, все средства связи были из новой партии, и поступили в «Хезболлу» несколько месяцев назад.
Ранее стало известно, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать рации «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в разных уголках страны пострадали люди, в том числе дети. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Всех владельцев подобных средств связи призывают немедленно перестать их использовать. На данный момент известно, что пострадало около тысячи человек. Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.
X / Rubelpme10 / alokdubey1408