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17 сентября, 15:35

Взорвавшиеся в Ливане рации продавались за 180 долларов

SHOT: Взорвавшиеся в Ливане устройства Gold AP-900 можно купить за 180 долларов

Средства связи, которые взорвались в Ливане, можно купить за 180 долларов. Как сообщает SHOT, рации могли сдетонировать из-за сообщения, которое было разослано в закрытые каналы.

Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408

По информации телеграм-канала, в Ливане использовали устройства Gold AP-900, сделанные для собственной внутренней системы. Они программируются вручную с помощью пароля. Цена одного устройства — 180 долларов (около 16,5 тысячи рублей). Производство налажено в Таиланде. Эксперты считают, что массовые взрывы могли произойти из-за рассылки сообщения.

Средство связи Gold AP-900. Фото © gapollo.com.tw

Средство связи Gold AP-900. Фото © gapollo.com.tw

По данным израильских СМИ, все средства связи были из новой партии, и поступили в «Хезболлу» несколько месяцев назад.

Эксперт объяснил, как Израиль мог дистанционно взорвать сотни раций «Хезболлы» за секунду
Эксперт объяснил, как Израиль мог дистанционно взорвать сотни раций «Хезболлы» за секунду

Ранее стало известно, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать рации «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в разных уголках страны пострадали люди, в том числе дети. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Всех владельцев подобных средств связи призывают немедленно перестать их использовать. На данный момент известно, что пострадало около тысячи человек. Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Обложка ©

X / Rubelpme10 / alokdubey1408

Дарья Нарыкова
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