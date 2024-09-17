Взорвавшиеся в Ливане рации продавались за 180 долларов

Средства связи, которые взорвались в Ливане, можно купить за 180 долларов. Как сообщает SHOT, рации могли сдетонировать из-за сообщения, которое было разослано в закрытые каналы.

Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408

По информации телеграм-канала, в Ливане использовали устройства Gold AP-900, сделанные для собственной внутренней системы. Они программируются вручную с помощью пароля. Цена одного устройства — 180 долларов (около 16,5 тысячи рублей). Производство налажено в Таиланде. Эксперты считают, что массовые взрывы могли произойти из-за рассылки сообщения.

Средство связи Gold AP-900. Фото © gapollo.com.tw