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17 сентября, 15:29

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим из-за взрыва раций

Всем больницам Ливана необходимо быть максимально готовыми оказывать экстренную помощь пострадавшим после детонации средств связи в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщило министерство здравоохранения ближневосточного государства.

Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408

«Министерство здравоохранения требует от больниц в разных районах страны перейти в максимальный режим готовности по оказанию экстренной помощи и призывает всех владельцев [средств связи] немедленно избавиться от устройств», — указано в заявлении.

Ранее стало известно, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать рации «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в разных уголках страны пострадали люди, в том числе дети. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Всех владельцев подобных средств связи призывают немедленно перестать их использовать. На данный момент известно, что ранено около тысячи человек.

Эксперт объяснил, как Израиль мог дистанционно взорвать сотни раций «Хезболлы» за секунду
Эксперт объяснил, как Израиль мог дистанционно взорвать сотни раций «Хезболлы» за секунду
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Дарья Нарыкова
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