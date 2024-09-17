Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим из-за взрыва раций

Всем больницам Ливана необходимо быть максимально готовыми оказывать экстренную помощь пострадавшим после детонации средств связи в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщило министерство здравоохранения ближневосточного государства.

«Министерство здравоохранения требует от больниц в разных районах страны перейти в максимальный режим готовности по оказанию экстренной помощи и призывает всех владельцев [средств связи] немедленно избавиться от устройств», — указано в заявлении.