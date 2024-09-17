Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим из-за взрыва раций
Всем больницам Ливана необходимо быть максимально готовыми оказывать экстренную помощь пострадавшим после детонации средств связи в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщило министерство здравоохранения ближневосточного государства.
Взрывы устройств связи членов «Хезболлы» в Ливане. Видео © X / Rubelpme10 / alokdubey1408
«Министерство здравоохранения требует от больниц в разных районах страны перейти в максимальный режим готовности по оказанию экстренной помощи и призывает всех владельцев [средств связи] немедленно избавиться от устройств», — указано в заявлении.
Ранее стало известно, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать рации «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в разных уголках страны пострадали люди, в том числе дети. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Всех владельцев подобных средств связи призывают немедленно перестать их использовать. На данный момент известно, что ранено около тысячи человек.
Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint