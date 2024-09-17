Дистанционные взрывы раций произошли в ещё одной стране
Al Hadath: Минимум 4 сторонника «Хезболлы» пострадали при взрыве рации в Сирии
Минимум четыре сторонника ливанского шиитского движения «Хезболла» пострадали в результате взрыва устройств связи в сирийском Дамаске. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По его данным, гаджет взорвался в машине, где находились члены движения. В результате несколько человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Кроме того, бойцы «Хезболлы» пострадали при взрыве в населённом пункте Сейида Зейнаб в провинции Дамаск. При этом точное число получивших ранения не приводится.
Тем временем движение «Хезболла» впервые выступило с официальным заявлением насчёт произошедшего. Его участники отметили, что проводят детальное расследование обстоятельств детонации устройств связи на территории Ливана.
Напомним, ранее сообщалось, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в Ливане пострадали около 2,8 тысячи человек, погибли минимум восемь. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах.