Дистанционные взрывы раций произошли в ещё одной стране

Минимум четыре сторонника ливанского шиитского движения «Хезболла» пострадали в результате взрыва устройств связи в сирийском Дамаске. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, гаджет взорвался в машине, где находились члены движения. В результате несколько человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Кроме того, бойцы «Хезболлы» пострадали при взрыве в населённом пункте Сейида Зейнаб в провинции Дамаск. При этом точное число получивших ранения не приводится.

Тем временем движение «Хезболла» впервые выступило с официальным заявлением насчёт произошедшего. Его участники отметили, что проводят детальное расследование обстоятельств детонации устройств связи на территории Ливана.