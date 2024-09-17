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17 сентября, 16:26

Дистанционные взрывы раций произошли в ещё одной стране

Al Hadath: Минимум 4 сторонника «Хезболлы» пострадали при взрыве рации в Сирии

Минимум четыре сторонника ливанского шиитского движения «Хезболла» пострадали в результате взрыва устройств связи в сирийском Дамаске. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, гаджет взорвался в машине, где находились члены движения. В результате несколько человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Кроме того, бойцы «Хезболлы» пострадали при взрыве в населённом пункте Сейида Зейнаб в провинции Дамаск. При этом точное число получивших ранения не приводится.

Тем временем движение «Хезболла» впервые выступило с официальным заявлением насчёт произошедшего. Его участники отметили, что проводят детальное расследование обстоятельств детонации устройств связи на территории Ливана.

Напомним, ранее сообщалось, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи «Хезболлы». В результате целой серии взрывов в Ливане пострадали около 2,8 тысячи человек, погибли минимум восемь. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах.

Эксперт объяснил, как Израиль мог дистанционно взорвать сотни раций «Хезболлы» за секунду
Эксперт объяснил, как Израиль мог дистанционно взорвать сотни раций «Хезболлы» за секунду
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Наталья Демьянова
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