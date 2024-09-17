Казнь пейджеров: как технически организован теракт в Ливане МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке после детонации пейджеров, ранено около трёх тысяч человек. 17 сентября, 17:18 Эксперты обсуждают какие пейджеры были взорваны в Ливане. Telegram / Shot

Что случилось в Ливане

17 сентября у сотрудников «Хезболлы» в Ливане одновременно взорвались пейджеры. Атака привела к мученической смерти по меньшей мере восьми людей, среди них ребёнок. Министр здравоохранения Ливана заявил о 2750 раненых. Всего последовало более 2100 взрывов. Сейчас больницы Бейрута переполнены. Число пострадавших, по сообщению СМИ, превысило 1,5 тысячи человек. Ранен и посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, пишет новостное агентство Mehr. Это произошло в 15:30 по местному времени. Al Jazeera, Sky News Arabia и Reuters полагают, что к делу причастен Израиль.

Кадры раненных на улицах Бейрута после атаки пейджеров. Видео © Telegram / Shot

«МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, которая привела к детонации большого числа пейджеров в разных районах Ливана, что стало причиной гибели восьми человек и ранений тысяч граждан», — говорится в заявлении МИД Ливана.

Какие пейджеры использовали в Ливане

Взорвавшиеся в Ливане пейджеры можно было приобрести за 180 долларов. Эксперты предполагают, что детонатором стало сообщение, которое было разослано в закрытые каналы. По информации SHOT, в Ливане использовали пейджеры Gold AP-900 для создания собственной внутренней системы. Такие производятся на Тайване. Программируется устройство вручную при помощи пароля. Версию участия американского бренда Motorola поддержало турецкое СМИ, ссылаясь на данные КСИР и отмечая, что производитель плотно сотрудничает с военными Израиля. При этом израильские СМИ пишут, что все пейджеры были из новой партии и поступили в «Хезболлу» несколько месяцев назад. Официально Тель-Авив не подтверждал свою причастность к взрывам.

По состоянию на 2024 год Motorola Solutions признана крупным поставщиком технологий связи и наблюдения для израильских военных и силовых ведомств, сообщает Yeni Şafak. Также компания Motorola предоставила израильской армии сотовую сеть 4G и разработала системы зашифрованной связи для военнослужащих.

Турецкие СМИ ссылаются на данные КСИР. Фото © Telegram / yenisafak_ru

Пейджинговые технологии — это технологии 80-х годов. В России активно использовались в 90-х годах. Сейчас они в ходу только на Крайнем Севере, где нет покрытия сотовой связи. Наиболее крупным производителем и мощным разработчиком систем пейджинговой связи всегда была компания «Моторола», напоминает офицер ФСБ в запасе и глава ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев.

— Что это означает? Этот террористический акт против членов «Хезболлы», который, возможно, был совершён с использованием именно пейджеров Motorola. Обновлённых версий пейджеров этого бренда, судя по сообщениям СМИ, несколько сотен либо чуть больше тысячи, которые были переданы членам организации. Всего в «Хезболле» в Ливане несколько десятков тысяч человек используют пейджерную связь. А взорвались именно новые гаджеты, которые можно взорвать только при внедрении в устройство определённого протокола самоуничтожения, — говорит Ромачев.

В новые пейджеры была специально зашита программа самоуничтожения, перегрузки аккумулятора, которая запускалась при отправке на них определённого кода либо определённого сигнала. Это также означает, что производитель фактически является соучастником террористического акта. Роман Ромачев Офицер ФСБ в запасе и глава ЧРК «Р-Техно»

Если эта версия подтвердится, то получится, что американское оборудование используется для реальных совершений террористических актов. Что говорить об обладателях новых айфонов? После этого любое оборудование США с сегодняшнего дня представляет угрозу и может взорваться в руках.



Авторы Елена Стафеева