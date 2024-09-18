Взорвавшиеся в Ливане пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки
Al Jazeera: Взорвавшиеся пейджеры в Ливане оказались заминированными заранее
Пейджеры, взорвавшиеся в Бейруте, были начинены взрывчатым веществом. По информации телеканала Al Jazeera, каждый из них содержал до 20 граммов взрывчатки. Это стало известно из источников в ливанских службах безопасности.
Специалисты уточнили, что устройства связи были заминированы заранее и взрывчатые вещества были ввезены в страну около пяти месяцев назад. На данный момент власти Ливана не установили точный метод активации взрывных зарядов в пейджерах.
Напомним, вечером 17 сентября, по данным СМИ, Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи ливанского движения «Хезболла». По последним данным, погибли 11 человек, ещё 4 тысячи пострадали. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в ещё одной стране. Как нам стало известно, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. В ООН выразили обеспокоенность произошедшим.
X / Shiyar Shikhow