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17 сентября, 19:43

США заявили о непричастности к взрывам пейджеров в Ливане

Представитель Госдепа Миллер: США не причастны к взрывам пейджеров в Ливане

Скорая в Бейруте после массовых взрывов пейджеров. Обложка © ТАСС / AP

Скорая в Бейруте после массовых взрывов пейджеров. Обложка © ТАСС / AP

Власти США непричастны к массовым взрывам пейджеров в Ливане, в результате которых пострадали тысячи человек. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы собираем информацию. Могу сказать вам, США не причастны к этому. Мы не были осведомлены заранее», — заявил он на традиционном брифинге.

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Вечером 17 сентября, СМИ сообщили, что Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи ливанского движения «Хезболла». В результате целой серии взрывов пострадало около четырёх тысяч человек, погибли минимум 11. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в Сирии. Как нам стало известно, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. В ООН выразили обеспокоенность произошедшим. Life.ru разбирался, как Израиль технически смог реализовать этот удар.

Никита Никонов
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