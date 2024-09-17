США заявили о непричастности к взрывам пейджеров в Ливане

Власти США непричастны к массовым взрывам пейджеров в Ливане, в результате которых пострадали тысячи человек. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы собираем информацию. Могу сказать вам, США не причастны к этому. Мы не были осведомлены заранее», — заявил он на традиционном брифинге.