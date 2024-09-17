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17 сентября, 18:26

Сноуден озвучил неожиданную версию массового взрыва пейджеров в Ливане

Сноуден считает, что во взорвавшихся в Ливане пейджерах была заложена взрывчатка

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает массовый взрыв пейджеров в Ливане произошёл из-за детонации встроенной взрывчатки, а не через кибератаку. Своё мнение он выразил на странице в соцсети X.

«Кажется, что, скорее всего, это встроенные взрывные устройства, а не хакерская атака», — предполагает Сноуден.

Он добавил, что при взрыве мелких аккумуляторов было бы больше мелких возгораний и сбоев. Сноуден считает, что взрывы учинили израильские спецслужбы. По мнению экс-сотрудника АНБ, они вели себя безрассудно, так как пострадало бесчисленное количество мирных граждан, в том числе дети. Подобные методы неотличимы от терроризма, считает Сноуден.

Ливан пригрозил Израилю ответить на массовый взрыв пейджеров
Ливан пригрозил Израилю ответить на массовый взрыв пейджеров

Напомним, вечером 17 сентября, по данным СМИ, Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи ливанского движения «Хезболла». В результате целой серии взрывов пострадало около 2,8 тысячи человек, погибли минимум восемь, в том числе ребёнок. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в ещё одной стране. Как нам стало известно, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. В ООН выразили обеспокоенность произошедшим.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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