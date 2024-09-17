Сноуден озвучил неожиданную версию массового взрыва пейджеров в Ливане
Сноуден считает, что во взорвавшихся в Ливане пейджерах была заложена взрывчатка
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает массовый взрыв пейджеров в Ливане произошёл из-за детонации встроенной взрывчатки, а не через кибератаку. Своё мнение он выразил на странице в соцсети X.
«Кажется, что, скорее всего, это встроенные взрывные устройства, а не хакерская атака», — предполагает Сноуден.
Он добавил, что при взрыве мелких аккумуляторов было бы больше мелких возгораний и сбоев. Сноуден считает, что взрывы учинили израильские спецслужбы. По мнению экс-сотрудника АНБ, они вели себя безрассудно, так как пострадало бесчисленное количество мирных граждан, в том числе дети. Подобные методы неотличимы от терроризма, считает Сноуден.
Напомним, вечером 17 сентября, по данным СМИ, Израилю удалось взломать и дистанционно взорвать устройства связи ливанского движения «Хезболла». В результате целой серии взрывов пострадало около 2,8 тысячи человек, погибли минимум восемь, в том числе ребёнок. Местных жителей массово призывают сдавать кровь в больницах. Также дистанционные взрывы гаджетов произошли в ещё одной стране. Как нам стало известно, взорвавшиеся в Ливане устройства продавались за 180 долларов. В ООН выразили обеспокоенность произошедшим.
ТАСС / Артём Геодакян